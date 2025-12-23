Es gab ein vorweihnachtliches Geschenk für den Dessauer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes

Am Samstag fand die Übergabe des neuen Arzttruppwagens an das DRK Dessau-Roßlau statt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Vorweihnachtliches Geschenk für den Dessauer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes: Am vergangenen Wochenende hat der Fachdienst Sanität von der Stadt Dessau-Roßlau einen neuen sogenannten Arzttruppwagen erhalten. Der alte Wagen aus dem Jahr 1994 wird ausgesondert.

Der Arzttruppwagen ist ein Allradfahrzeug von MAN und bietet neun Sitzplätze. Bis auf die vorderen sind alle sechs Sitzplätze demontierbar, um mehr Platz für den Transport von Gegenständen zu schaffen.

Ausgestattet ist der Wagen mit drei Sprechstellen, einem Besprechungstisch, Drucker, Handlampen, Funkgeräten sowie jeweils einem Notfallrucksack für Erwachsene und Kinder. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 124.000 Euro. Er dient dem Transport von Personal und wird bei Großschadenslagen, aber auch bei der Absicherung von Veranstaltungen gebraucht, etwa während des Karnevalsumzugs.