Alle Jahre wieder dasselbe Programm an den Weihnachtsfeiertagen? Der „Weihnachts-Circus Atemlos“ in Halle bietet eine Alternative. Sein Showkonzept wurde am Mittwoch vorgestellt.

Weihnachten in Halle im Zirkus mit einer besonderen Manege

Der „Weihnachts-Circus Atemlos“ schlägt sein Zelt am Gimritzer Damm auf.

Halle/MZ. - Was hat der Festplatz am Gimritzer Damm nicht schon alles miterlebt: Flutkatastrophe, Kirmes und Übergangs-Eishalle. Zur Adventszeit soll die Fläche nun mit einem Zirkus wiederbelebt werden – genauer: der „Weihnachts-Circus Atemlos“ wird hier vorübergehend sein Zelt aufschlagen.