weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Akrobatik und Motorrad-Show: Weihnachten in Halle im Zirkus mit einer besonderen Manege

Akrobatik und Motorrad-Show Weihnachten in Halle im Zirkus mit einer besonderen Manege

Alle Jahre wieder dasselbe Programm an den Weihnachtsfeiertagen? Der „Weihnachts-Circus Atemlos“ in Halle bietet eine Alternative. Sein Showkonzept wurde am Mittwoch vorgestellt.

Von Thisbe Westermann Aktualisiert: 24.09.2025, 17:19
Der „Weihnachts-Circus Atemlos“ schlägt sein Zelt am Gimritzer Damm auf.
Der „Weihnachts-Circus Atemlos“ schlägt sein Zelt am Gimritzer Damm auf. (Foto: Thisbe Westermann)

Halle/MZ. - Was hat der Festplatz am Gimritzer Damm nicht schon alles miterlebt: Flutkatastrophe, Kirmes und Übergangs-Eishalle. Zur Adventszeit soll die Fläche nun mit einem Zirkus wiederbelebt werden – genauer: der „Weihnachts-Circus Atemlos“ wird hier vorübergehend sein Zelt aufschlagen.