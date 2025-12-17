Die neuen Räumlichkeiten der Kita „Sonnenkäfer“ in Zöschen wurden am Mittwoch feierlich eröffnet. Bei Stadt und Verantwortlichen der Kita war die Freude über den schnellen Bau und die gute Zusammenarbeit groß. Was die neue Kindertagesstätte für den Nachwuchs zu bieten hat.

Leunas Bürgermeister Michael Bedla (r.) überreicht im Beisein von Zöschens Ortsbürgermeister Christian Groß (l.) den Schlüssel zur Kita an die Leiterin Heike Rehfeld.

Zöschen/MZ. - „Bau ein Haus, bau ein Haus, Stein auf Stein. Morgen da soll es fertig sein“, sangen die Kinder der Kita „Sonnenkäfer“ in Zöschen. Bis morgen mussten sie allerdings gar nicht mehr warten. Denn: Ihre neue Kita wurde bereits am Mittwoch offiziell eingeweiht, nachdem das ehemalige Gebäude aufgrund von massiver, nicht wirtschaftlich reparabler Schäden im Dach im vergangenen Jahr abgerissen worden war.