Der Stadtrat in Halle hat final über die Zukunft des Laternenfests abgestimmt. Dabei stand eine verkleinerte Variante der Veranstaltungsfläche zur Wahl. Die andere Option beinhaltet Investitionen in das Festgelände, die erst langfristig zu Einsparungen führen sollen.

Richtungsweisende Entscheidung zum Laternenfest in Halle: Wie es trotz der schwierigen Finanzlage weitergehen soll

Der Stadtrat hat eine richtungsweisende Entscheidung für die Zukunft des Laternenfests in Halle getroffen.

Halle (Saale)/ MZ. - Der Stadtrat hat über die Zukunft des Laternenfests in Halle entschieden. Es ging dabei nicht nur um die Größe der Veranstaltungsfläche. In den nächsten Jahren soll das Festgelände aufgewertet werden.