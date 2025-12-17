Die Band mit dem „Kuchen-Namen“ ist in Halles Musikszene bekannt für Spaß und gute Laune. Doch auch ihr soziales Engagement ist beeindruckend. Viele Fans warten bereits auf das Benefizkonzert, das die Musiker stets am Jahresende geben.

„Bienstich“ - der Name ist hier Programm: Die Musiker der halleschen Kultband stehen allerdings öfter auf der Bühne als in der Backstube. Jedes Jahr um Weihnachten herum geben sie ein Benefizkonzert - auch 2025.

Halle (Saale)/MZ. - Beim Hören dieses Namens hat wohl jeder den Geschmack von Kuchen im Mund: „Bienstich“ steht in Halle allerdings weniger für das bekannte und beliebte Backwerk, sondern für feinste handgemachte Musik. Damit begeistert die hallesche Kultband seit Jahren ihre Fans. Und ebenfalls seit Jahren geben die Fünf ihr Benefizkonzert, mit dem sie traditionell zum Jahresende ein soziales Projekt unterstützen wollen.