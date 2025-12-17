Benefiz beim Hüttenzauber „Bienstich“ am Domplatz - warum im Bandnamen zwei Buchstaben fehlen
Die Band mit dem „Kuchen-Namen“ ist in Halles Musikszene bekannt für Spaß und gute Laune. Doch auch ihr soziales Engagement ist beeindruckend. Viele Fans warten bereits auf das Benefizkonzert, das die Musiker stets am Jahresende geben.
17.12.2025, 20:00
Halle (Saale)/MZ. - Beim Hören dieses Namens hat wohl jeder den Geschmack von Kuchen im Mund: „Bienstich“ steht in Halle allerdings weniger für das bekannte und beliebte Backwerk, sondern für feinste handgemachte Musik. Damit begeistert die hallesche Kultband seit Jahren ihre Fans. Und ebenfalls seit Jahren geben die Fünf ihr Benefizkonzert, mit dem sie traditionell zum Jahresende ein soziales Projekt unterstützen wollen.