In der Saalestadt sind über 72 Prozent der Straßen kaputt, auf 19 Straßen ist der Sanierungsstau besonders stark. Die Auswirkungen merkt man im Dauerstau auf der B80 am Rennbahnkreuz. Warum die Stadt dabei sogar von einem Glücksfall spricht.

Ein Dokument des Grauens: Die Äußere Hordorfer Straße am Hermesareal ist fix und fertig.

Halle (Saale)/MZ - Was haben die Freiimfelder Straße, die Pappelallee im Rosengarten und die Turmstraße gemeinsam? Sie zählen zu Halles schlechtesten Straßen und haben mit 16 weiteren Rumpelpisten bei einer Straßenzustandserfassung die Note fünf kassiert. Und es wird künftig noch schlimmer als besser. Es drohen weitere Staus wie auf der Hochstraße am Rennbahnkreuz.