Auf Tiere verzichtet der Weihnachtscircus in Halle, dafür wird dem Publikum viel Artistik geboten. Bei der Generalprobe kam das schon einmal seht gut an bei den Besuchern.

Dauerprogramm bis ins nächste Jahr: Spektakulärer Weihnachtscircus in Halle ist am Mittwoch gestartet

Die Akrobaten im Weihnachtscircus kommen aus zehn unterschiedlichen Ländern.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist schon spektakulär, was den Besuchern beim Weihnachtscircus „Atemlos“ in Halle geboten wird. Da fliegt etwa ein Freestyle-Motocross-Fahrer mit seiner Maschine mitten durch das große Zelt, das extra am Gimritzer Damm errichtet worden ist, oder es begeben sich mehrere Motorradfahrer gleichzeitig in eine Stahlkugel, um dann kreuz und quer aneinander vorbeizufahren.

Zeigen, was sie können: die Akrobaten im Weihnachtscircus. (Foto: Steffen Schellhorn)

Aus dem Publikum gab es bei der Generalprobe viel Applaus. (Foto: Steffen Schellhorn)

Sehen lassen können sich auch die zahlreichen Akrobaten. Insgesamt zehn Artisten aus allen möglichen Ländern sind es laut Auskunft des Zirkus, etwa aus den USA und Kanada, Venezuela oder der Ukraine. Bei der Generalprobe am Mittwochnachmittag, das Zelt war voll, zeigte sich das Publikum denn auch begeistert. Die Premierenvorstellung am Mittwochabend war ebenfalls ausverkauft.

Diese Nummer ist sicher nicht zum Nachmachen gedacht. (Foto: Steffen Schellhorn)

Der Weihnachtscircus wird derweil bis einschließlich 4. Januar täglich geöffnet sein.

Lediglich zu Heiligabend und am Neujahrstag sind Ruhetage.