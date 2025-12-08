Veranstaltungen am 31. Dezember Traditionell, überraschend, spektakulär: Das geht in Halle zu Silvester
Zum Jahresende gibt es in Halle eine Vielzahl von Veranstaltungen, die einen Besuch lohnen könnten. Mal sind sie lustig, mal spektakulär, mal schlichtweg unterhaltsam. Tickets sind meist noch zu haben, doch einige Veranstaltungen sind auch schon ausverkauft. Ein Überblick.
08.12.2025, 15:57
Halle (Saale)/MZ. - Was unternimmt man am letzten Tag des Jahres in Halle? Welche Veranstaltung gönnt man sich noch einmal? Geboten wird zum 31. Dezember jedenfalls eine ganze Menge in der Stadt. Und bedient werden dabei ganz unterschiedliche Interessen.