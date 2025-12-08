Veranstaltungen am 31. Dezember Traditionell, überraschend, spektakulär: Das geht in Halle zu Silvester

Zum Jahresende gibt es in Halle eine Vielzahl von Veranstaltungen, die einen Besuch lohnen könnten. Mal sind sie lustig, mal spektakulär, mal schlichtweg unterhaltsam. Tickets sind meist noch zu haben, doch einige Veranstaltungen sind auch schon ausverkauft. Ein Überblick.