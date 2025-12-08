Ein Jahr nach dem Tod von Stiftungsgründer und Unternehmer Karl-Heinz Heise ist der Stiftungsrat zusammengekommen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Vereine und Institutionen können sich über finanzielle Förderung freuen.

Heise-Stiftung hat ein neues Mitglied - Dessauer Vereine profitieren von 30.000 Euro

Nicky Meißner ist ab sofort Mitglied des Stiftungsrates der Karl-Heinz-Heise-Stiftung.

Dessau/MZ. - Vor etwas mehr als einem Jahr hat die Stadt Dessau-Roßlau mit Karl-Heinz Heise nicht nur einen Ehrenbürger, sondern auch einen wichtigen Impulsgeber für die lokale Wirtschaft verloren. Am 28. November 2024 starb der Unternehmer, der sich vor allem im Bau- und Automobilsektor einen Namen gemacht hatte, im Alter von 96 Jahren.