Amsdorf kann sogar Weihnachtsmuffel Grinch davon überzeugen, dass der Advent im Seegebiet Mansfelder Land bemerkenswert schön ist.

Grinch und Weihnachtsmann kamen im Doppelpack nach Amsdorf

Amsdorf/MZ/bth - Wenn sich sogar der Grinch, der ja als Weihnachtsmuffel bekannt ist, von der Stimmung in Amsdorf anstecken ließ, dann spricht das für die Qualität des kleinen, aber feinen Weihnachtsmarktes in Amsdorf.

Ortsbürgermeisterin Petra Popp ist des Lobes voll über all die fleißigen, freiwilligen Helfer, die zum Gelingen des Weihnachtsmarktes auf dem Festplatz beigetragen haben. „Die Kinder der Kita ,Marienkäfer' haben ein tolles, kleines Programm aufgeführt“, lobte die Ortsbürgermeisterin.

Impression vom Weihnachtsmarkt mit dem Grinch, der häufiger durchs Bild huschte. (Foto: Popp)

Okay, es ist nicht der Coca-Cola-Truck, aber ein viel fotografierter Hingucker. (Foto: Popp)

Ihm konnte auch der Grinch nicht die Show stehlen. (Foto: Popp)

Im Anschluss wurden in der Backstube Plätzchen gebacken und dann hatte der Grinch neben dem Weihnachtsmann seinen großen Auftritt. Die Gäste des Amsdorfer Weihnachtsmarktes wurden gut bewirtet.

Nun steht am Samstag, 13. Dezember, noch das Adventssingen auf dem Programm. Mit der Silvesterfeier und gemeinschaftlichem Feuerwerk endet das Jahr 2025 in Amsdorf.