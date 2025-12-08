Die Stadt Halle freut sich über ein Ranking der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“, das sie zu den attraktivsten Städten in Deutschland zählt. Starke Platzierungen gibt es im Bereich Bildung und Betreuung. OB Alexander Vogt sieht seine Stadt sogar als „aufsteigenden Stern“.

Städteranking: Halle ist stolz auf einen Platz in den Top 10

Halle gehört laut Auswertung der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ zu den attraktivsten Städten in Deutschland.

Halle/MZ/EI. - Halle gehört laut aktuellem Städteranking der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ zu den attraktivsten Städten Deutschlands. Unter den 71 kreisfreien Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern erreicht die Saalestadt erstmals einen Platz in den Top 10 und verbessert sich im Infrastruktur-Ranking auf Rang 6 – ein Plus von über 30 Plätzen im Vergleich zur letzten Bewertung.

Oberbürgermeister Alexander Vogt betonte, das Ergebnis zeige, dass Halle bundesweit als attraktives Oberzentrum in Mitteldeutschland wahrgenommen werde. Das mache Mut, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Er bezeichnete die Stadt Halle zudem als „aufsteigenden Stern“. Die Stadt könne locker mit den vermeintlichen Stars unter den Städten mithalten.

Platz 1 bei der Entwicklung der Kitaplätze

Doch wie fällt die Bewertung für Halle konkret aus? Im Dynamikranking, das die Veränderungsrate wichtiger Wirtschaftsdaten misst, belegt Halle Platz 21, im Niveauranking (vergleicht aktuelle Ist-Werte zentraler ökonomischer Indikatoren) Platz 50.

Besonders stark schneidet die Stadt in den Bereichen Bildung und Betreuung ab, unter anderem mit Platz 1 bei der Entwicklung der Kitaplätze (Vergleich 2019 zu 2024), Platz 8 bei der Betreuungsquote der unter Dreijährigen und Platz 3 bei der Betreuung der Kinder zwischen drei und sechs Jahren.

Auch wirtschaftlich wird Halle stark gesehen

In der Kategorie „Wohnen und Leben“ überzeugt Halle laut dem Ranking mit Platz 1 bei der Lebenserwartung Neugeborener, Platz 5 bei der Entwicklung der Wohnfläche pro Einwohner sowie vergleichsweise günstigen Kaufpreisen und Wohnkosten. Im Arbeitsmarktbereich erreicht Halle Platz 2 bei der Arbeitsplatzversorgung und Platz 7 bei der Jugendarbeitslosigkeit.

Auch wirtschaftlich zeigt sich die Stadt dynamisch: Platz 11 in der Gründungsdynamik (Saldo aus Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen) sowie Platz 14 bei der Zahl der MINT-Forschungsinstitute.

Das Städteranking der „Wirtschaftswoche“ vergleicht deutsche Großstädte anhand von drei Kategorien: dem Infrastruktur-Index (Bildung, Verkehr, Klima/Energie, Digitalisierung), dem Niveauranking (aktuelle wirtschaftliche Lage) und dem Dynamikranking (Entwicklungen über fünf Jahre).