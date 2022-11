Fünfter Platz in Städteranking - Halle liegt jetzt vor Leipzig

In einem Ranking konnte sich Halle gegen andere ostdeutsche Städte behaupten. In diesen Kategorien hat Halle sogar besser abgeschnitten als Leipzig und Magdeburg.

Halle ist eine aufstrebende Metropole

Halle (Saale)/MZ - In Sachen Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Immobilienmarkt ist Halle eine der aufstrebenden Metropolen in Deutschland. Das geht aus einem neuen Wirtschaftsranking im Auftrag des Internetportals Immoscout24 und der Zeitschrift WirtschaftsWoche hervor. In einigen Punkten liegt die Saalestadt demnach inzwischen sogar vor Leipzig und Magdeburg.

In dem Ranking landet Halle auf dem fünften Platz und konnte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 13 Plätze verbessern. Leipzig hingegen hat sich um drei Plätze verschlechtert und liegt nun auf dem sechsten Platz. Magdeburg konnte elf Plätze aufholen, liegt aber auf dem 24. Platz trotzdem noch weit hinter Halle und Leipzig.

Dynamikranking der ostdeutschen Städte 2022 (Foto: ImmoScout24)

Halle überholt Leipzig knapp

In der Kategorie Arbeitsmarkt belegt die zweitgrößte Stadt in Sachsen-Anhalt sogar den ersten Platz im Gesamtranking der 71 deutschen Großstädte. Nur im Punkt Lebensqualität liegt Halle noch hinter Leipzig (auf dem Platz 38) und schneidet damit verhältnismäßig schlecht ab.

Immoscout24 hat in einer separaten Auswertung nur die ostdeutschen Großstädte miteinander verglichen. Hier belegt die Saalestadt sogar den zweiten Platz und hat damit Leipzig knapp überholt. In den Bereichen Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Immobilienmarkt liegt Halle jeweils vor Leipzig. Chemnitz bildet im ostdeutschen Ranking das Schlusslicht und befindet sich im deutschlandweiten Ranking auf Platz 62. Berlin hingegen kann dort den zweiten Platz belegen und ist sogar im Ranking der ostdeutschen Städte auf dem ersten Platz.

Eine ähnlich positive Entwicklung ist auch in Magdeburg zu erwarten

Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin von Immoscout24, sagt zu der Studie: "Eine gute wirtschaftliche Entwicklung birgt auch Potentiale für den Immobilienmarkt. Halle und Leipzig, die im Dynamikranking sehr gut abschneiden, landen im Bereich Immobilienmarkt in den Top20. Rostock, das den größten Aufstieg im Dynamikranking hinlegt, schafft es im Bereich Immobilienmarkt sogar in die Top10. Eine ähnlich positive Entwicklung des Immobilienmarktes ist auch in Magdeburg zu erwarten."

Der Vergleich war zwischen den 71 deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern durchgeführt worden. In den Kategorien Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Immobilienmarkt, Lebensqualität und Nachhaltigkeit sind mehr als 100 Indikatoren in die Studie eingegangen.