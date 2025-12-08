Das Kinder- und Jugendhilfswerk Gernrode gibt Kindern und Jugendlichen in kleinen Wohngruppen Wärme, Struktur und die Chance auf einen Neuanfang. Die wichtige therapeutische Arbeit erfährt in der Vorweihnachtszeit finanzielle Unterstützung.

Zuhause mit Herz: „Bescherung“ für Kinder- und Jugendhilfswerk in Gernrode

Weihnachtsspende der EnviaM-Gruppe für das Kinder- und Jugendhilfswerk Gernrode: Kathrin Zink (M.), Kommunalbetreuerin beim Unternehmensverbund, hat den symbolischen Scheck mitgebracht, um ihn im Beisein von Steffen Scheibner vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt (l.) an Helga Post (r.), Vorstandsvorsitzende des Vereins, Geschäftsführer Lutz Kaufhold (2. v. l.) und Teamleiterin Katharina Deutsch (2. v. r.) zu übergeben.

Gernrode/MZ. - Der Tisch ist liebevoll gedeckt und mit Adventsschmuck dekoriert, und es duftet verführerisch: In der Wohngruppe „Aufwind“ wird gerade das Mittagessen vorbereitet. „Die Jungen sind noch in der Schule oder im Einzelunterricht“, erklärt Lutz Kaufhold, Geschäftsführer des Kinder- und Jugendhilfswerks Gernrode.