Besondere Betreuung im Harz Zuhause mit Herz: „Bescherung“ für Kinder- und Jugendhilfswerk in Gernrode
Das Kinder- und Jugendhilfswerk Gernrode gibt Kindern und Jugendlichen in kleinen Wohngruppen Wärme, Struktur und die Chance auf einen Neuanfang. Die wichtige therapeutische Arbeit erfährt in der Vorweihnachtszeit finanzielle Unterstützung.
08.12.2025, 19:30
Gernrode/MZ. - Der Tisch ist liebevoll gedeckt und mit Adventsschmuck dekoriert, und es duftet verführerisch: In der Wohngruppe „Aufwind“ wird gerade das Mittagessen vorbereitet. „Die Jungen sind noch in der Schule oder im Einzelunterricht“, erklärt Lutz Kaufhold, Geschäftsführer des Kinder- und Jugendhilfswerks Gernrode.