Täglich gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Halle eine „Stille Stunde“. Jetzt war es sogar ein ganzer Tag. Warum das so ist, was die Besucher sagen und woran eine Intensiv-Pflege-Gruppe mit ihren Rollstühlen scheitert.

Weihnachtsmarkt in Halle: Einen Tag lang Stille zwischen bunten Lichtern

Diane Marinock von LMG Intensiv hatte mit Klienten, deren Angehörigen, Mitarbeitern und Azubis einen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt gemacht. Dabei stießen sie jedoch an Grenzen.

Halle (Saale)/MZ. - Wie Sie hören, hören Sie fast nichts an diesem Montag auf dem halleschen Weihnachtsmarkt – außer Stimmengewirr und den Glocken des Roten Turms, die sich immer mal von hoch oben melden, um die Uhrzeit zu verkünden.