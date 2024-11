In wenigen Tagen öffnet der Weihnachtsmarkt. Das ist neu in diesem Jahr.

Der Countdown läuft: Am Dienstag öffnet in Halle der Weihnachtsmarkt.

Halle (Saale)/MZ - In Halle wird es auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt erstmals eine stille Stunde geben. Jeweils täglich in der ersten Stunde nach Öffnung - also Montag bis Samstag von 10 bis 11 Uhr und Sonntag von 11 bis 12 Uhr - wird keine Musik abgespielt.

Diese sogenannte „Stille Stunde“ soll Menschen den Besuch des Weihnachtsmarktes ermöglichen, die besonders empfindlich auf Geräusche reagieren. Hintergrund können dabei unter anderem Autismus oder auch Migräne sein. „Die täglich erste Stunde wurde auch deshalb ausgewählt, weil der Weihnachtsmarkt zu dieser Zeit noch leerer ist und damit ein weiterer Faktor für eine Reizüberflutung so weit wie möglich ausgeschlossen werden kann“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Man setze damit einen Ratsbeschluss um.

Der hallesche Weihnachtsmarkt ist ab Dienstag, 10 Uhr, geöffnet. Rund 100 Stände mit Getränken, Süßwaren, Kunstgewerbe und Waren des Wochenmarktes gibt es auf dem Marktplatz, dem Hallmarkt und an der Ulrichskirche. Zudem gibt es Imbiss- und Fahrgeschäfte. Auch auf dem Domplatz ist es weihnachtlich. Bürgermeister Egbert geier (SPD) wird 16 Uhr die Beleuchtung des Weihnachtsbaums anschalten.