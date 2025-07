Über 200 Feuerwehrkräfte im Einsatz Großbrand bei Rodleben wütet auf 240 Hektar - Altes Pflegeheim zerstört, Löscharbeiten dauern bis Montag

Nördlich von Dessau-Roßlau ist am Sonnabendnachmittag ein großer Waldbrand ausgebrochen, der seither die Region in Atem hält. Am Sonntagabend schätzte die Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr die Lage als stabil ein. 80 Kameraden bleiben trotzdem über Nacht im Einsatz. Was die Hintergründe sind.