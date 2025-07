Michael Kalbas betreibt mehrere Photovoltaikanlagen – doch für eine neue Anlage bekam er bisher kein Geld. Fehler bei der Abrechnung und fehlende Vergütung bringen den Unternehmer finanziell in Bedrängnis. Jetzt greift er zu drastischen Mitteln.

Tausende Euro seit Monaten offen: Solarstrom-Anlage in Landgrafroda bringt Betreiber kein Einkommen

Die Photovoltaikanlage von Unternehmer Michael Kalbas in Landgrafroda speist seit Mai 2023 Strom ins Netz ein – Einnahmen daraus hat er bislang jedoch keine erhalten. Wegen Problemen bei der Abrechnung mit dem Netzbetreiber Mitnetz summieren sich die offenen Beträge inzwischen auf rund 20.000 Euro.

Ziegelroda/MZ. - Die längsten Tage des Jahres, keine Wolke am Himmel, 16 ½ Stunden Sonnenschein. Für die Betreiber von Photovoltaikanlagen herrschen derzeit Idealbedingungen. Zeit zum Geldverdienen. Theoretisch. Denn Michael Kalbas klemmt es in der Verwertungskette, Sonnenenergie zu Strom und Strom zu Geld umzusetzen. Das liegt aus Sicht des Unternehmers am Netzbetreiber Mitnetz, der ihm mittlerweile Zehntausende Euro schulde – und bald hohe Zusatzkosten verursachen könnte.