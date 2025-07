In zwei markanten Innenstadt-Gebäuden stehen in Halle Neueröffnungen bevor. Anderswo zeichnet sich neuer Leerstand ab. Wie ein Experte die Lage beurteilt.

Neustart statt Leerstand: Hier tut sich etwas in der Innenstadt von Halle

Einkaufen in Halle

Bis zum Herbst sollen die Planen verschwinden: das ehemalige Kaufhaus in der Leipziger Straße 6

Halle (Saale)/MZ. - Noch vor zwei Jahren hat Martin Stutzer kaum eine Vermietungschance für das markante Eckgeschäft in der Händelgalerie gesehen. Der große dazugehörige Keller lasse sich wohl nicht profitabel nutzen, lautete die Einschätzung des Gewerbe-Immobilienmaklers, der zahlreiche Objekte in Halles Innenstadt betreut. Eine hallesche Unternehmerin aber hat nicht lockergelassen. Zum Weihnachtsgeschäft möchte sie in dem zuletzt als Schuhladen genutzten Geschäft eröffnen.