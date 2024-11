Ab 16. November startet das festliche Treiben in der Altstadt in Halle. Wer aus Neustadt kommt, hat da bessere Karten.

Halle (Saale)/MZ - Die Havag will zum Weihnachtsmarkt in Halle zusätzliche Straßenbahnen auf den Linien 9 und 10 zwischen Markt in der Endhaltestelle Göttinger Bogen in Neustadt einsetzen. Die Linie 9 soll montags bis donnerstags sowie sonntags bis 21.11 Uhr und Freitag/Samstag bis 22.11 Uhr verstärkt werden. Auf der Linie 10 gilt das an den gleichen Wochentagen bis 21.35 und 22.35 Uhr.