Noch vor Weihnachten wird der Händler für Heimtierbedarf die Türen im einstigen Hagebaumarkt in Bernburg öffnen. Das müssen die Kunden wissen.

Fressnapf in Bernburg vor der Eröffnung - darauf können sich die Kunden freuen

Großes Einräumen in der neuen Fressnapf-Filiale in Bernburg. Auch die Marktleiterin Manuela Müller (l.) und ihre Stellvertreterin Stefanie Schenke packen mit an.

Bernburg/MZ. - Tierhalter in und um Bernburg dürfen sich freuen: Denn schon bald eröffnet die neue Fressnapf-Filiale im einstigen Hagebau-Markt am Zepziger Weg. Bereits an der frisch in Grau gestrichenen Fassade ist das Schild angebracht worden. Aber auch im Inneren laufen die Arbeiten für die Eröffnung auf Hochtouren.