  4. Einzug in ehemaligen Baumarkt: Fressnapf in Bernburg vor der Eröffnung - darauf können sich die Kunden freuen

Noch vor Weihnachten wird der Händler für Heimtierbedarf die Türen im einstigen Hagebaumarkt in Bernburg öffnen. Das müssen die Kunden wissen.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 08.12.2025, 18:43
Großes Einräumen in der neuen Fressnapf-Filiale in Bernburg. Auch die Marktleiterin Manuela Müller (l.) und ihre Stellvertreterin Stefanie Schenke packen mit an. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Tierhalter in und um Bernburg dürfen sich freuen: Denn schon bald eröffnet die neue Fressnapf-Filiale im einstigen Hagebau-Markt am Zepziger Weg. Bereits an der frisch in Grau gestrichenen Fassade ist das Schild angebracht worden. Aber auch im Inneren laufen die Arbeiten für die Eröffnung auf Hochtouren.