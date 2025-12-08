Einzug in ehemaligen Baumarkt Fressnapf in Bernburg vor der Eröffnung - darauf können sich die Kunden freuen
Noch vor Weihnachten wird der Händler für Heimtierbedarf die Türen im einstigen Hagebaumarkt in Bernburg öffnen. Das müssen die Kunden wissen.
Aktualisiert: 08.12.2025, 18:43
Bernburg/MZ. - Tierhalter in und um Bernburg dürfen sich freuen: Denn schon bald eröffnet die neue Fressnapf-Filiale im einstigen Hagebau-Markt am Zepziger Weg. Bereits an der frisch in Grau gestrichenen Fassade ist das Schild angebracht worden. Aber auch im Inneren laufen die Arbeiten für die Eröffnung auf Hochtouren.