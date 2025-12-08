HFC-Stürmer Malek Fakhro ist mit seinem Treffer in Jena für das Tor des Monats nominiert, der letzte Öffnungstag im DB-Museum schafft Klarheit über den Preis für den Erhalt, eine offenbar genervte kippt chemikalienhaltiges Wasser auf spielende Kinder in Neustadt: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 8. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.

Das ist neu am Montag in Halle:

18.38 Uhr – Das ist der Podcast vom 8. Dezember

So wird der neue Kaffeegarten am Böllberger Weg, das lockt eine Familie aus Hessen regelmäßig auf den Weihnachtsmarkt in Halle, so viele Restkarten gibt es noch für das Weihnachtssingen mi den Saale Bulls im Eisdom: Das und mehr zu hören gibt es im Podcast von Montag, 8. Dezember.

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

18.23 Uhr – Syntainics MBC fehlt Geld für Ersatz

Rachel Arthur fehlt dem Syntainics MBC bis Saisonende. Für einen Ersatz fehlt den Klub das Geld. Wie Sportchef Zurkowski die Situation schildert.

Aufruf an mögliche Sponsoren: Syntainics MBC fehlt das Geld für eine Nachverpflichtung

Rachel Arthur hat sich das Kreuzband gerissen. Ersatz müsste her. (Foto: IMAGO/Hartmut Bösener)

Lesen Sie heute von Dirk Skrzypczak: Mädchen kämpft ums sein Leben - Polizei ermittelt gegen die Mutter

18.16 Uhr – Saale Bulls: Rekord für Stürmer Patrick Schmid

Angreifer Patrick Schmid ragt mit vier Vorlagen beim Arbeitssieg der Saale Bulls gegen Herford heraus. Er ist nun bester deutscher Scorer der Oberliga-Geschichte. Was den Angreifer jung hält.

"Geiles Gefühl": Bulls-Stürmer Patrick Schmid krönt sich zum besten deutschen Scorer in der Geschichte der Eishockey-Oberliga

Patrick Schmid wurde nach dem 6:3-Sieg der Saale Bulls gegen die Herford Ice Dragons auch von den Gegnern beglückwünscht. (Foto: Kabel)

18.05 Uhr – Alles ausverkauft: Landsberger Spaßverein und seine Weihnachtsrevue

Der Landsberger Spaßverein blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das erfolgreichste Veranstaltungsformat kehrt am dritten Advent zurück auf die Bühne. Was so besonders am Weihnachtskrimi ist.

Alles ausverkauft: Landsberger Spaßverein veranstaltet beliebte Weihnachtsrevue - wie man sie doch noch sehen kann

Die vielen Helfer und Vereinsmitglieder erstellen die Bühnenbilder und Kostüme in Eigenleistung. (Foto: Landsberger Spaßverein)

17.12 Uhr – Stadt Halle will Vorreiter bei KI werden

Mit einem Pilotprojekt, das vom Land gefördert wird, soll die Stadt Halle das Potenzial von Künstlicher Intelligenz bei der Digitalisierung der Verwaltung ausloten und Blaupausen für andere Kommunen bieten.

Digitale Verwaltung: Stadt Halle begibt sich auf die KI-Reise

Das Potenzial Künstlicher Intelligenz für die Digitalisierung der Verwaltung soll die Stadt Halle ausloten. (Symbolfoto: dpa)

16.42 Uhr – Ein Maus-Zuhause im Fahrkarten-Automat

Am frühen Sonntagmorgen ist die Bundespolizei zu einem mutmaßlichen Manipulationsversuch an einem Fahrausweisautomaten an der Haltestelle Halle Messe gerufen worden.

Zuvor hatte die Servicestelle der Deutschen Bahn gemeldet, dass der Automat keine regulären Statussignale sende und eine technische Beeinträchtigung vorliege. Als Einsatzkräfte der Bundespolizei vor Ort eintrafen, zeigte sich zwar eine Störung, jedoch keinerlei Aufbruchsspuren oder äußere Beschädigungen.

Die Ursache stellte sich schnell als ungewöhnlich heraus: Im Ausgabeschacht des Automaten hatte sich eine kleine Maus ein Nest gebaut und offenbar Schutz vor der Kälte gesucht. Wie die Polizei mitteilt, dürfte der tierische Untermieter die Fehlfunktion ausgelöst haben. Die Deutsche Bahn sei anschließend über die ungewöhnliche Situation informiert worden. (ei)

15.59 Uhr – Das geht in Halle noch an Silvester

Zum Jahresende gibt es in Halle eine Vielzahl von Veranstaltungen, die einen Besuch lohnen könnten. Mal sind sie lustig, mal spektakulär, mal schlichtweg unterhaltsam. Tickets sind meist noch zu haben, doch einige Veranstaltungen sind auch schon ausverkauft. Ein Überblick.

Traditionell, überraschend, spektakulär: Das geht in Halle zu Silvester

Bevor in Halle zum Jahreswechsel wieder die Raketen in die Luft schießen, locken zahlreiche Veranstaltungen zum Besuch. (Foto: Jonas Nayda)

15.05 Uhr – Hospiz auf dem Weihnachtsmarkt

Am morgigen Dienstag, 9. Dezember, sind die Mitarbeiterinnen des Heinrich-Pera-Hospizes und Ehrenamtliche auf dem Hallischen Weihnachtsmarkt vor Ort. Von 18 bis 19 Uhr übernehmen sie die Glühweinhütte mit den großen Tassen auf dem Dach. Dort schenken sie Heißgetränke aus und informieren interessierte Gäste über die Arbeit des Hospizes.

Eine Glühweinhütte übernehmen am Dienstag Mitarbeiterinnen des Hospizes auf dem Weihnachtsmarkt. (Foto: Hospiz)

In gemütlicher Atmosphäre besteht die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und mehr über die Begleitung schwerkranker Menschen zu erfahren. Darüber hinaus wird zu Spenden für die Hospizarbeit aufgerufen: Ein Spendenhäuschen steht bereit, und jede eingehende Spende wird traditionell mit einem Glockenläuten gewürdigt.

Bereits ab 16 Uhr ist das Team außerdem in der Vereinshütte am Roten Turm anzutreffen. Dort stehen kleine, liebevoll ausgewählte Präsente bereit, die im Rahmen einer Spendenaktion mitgenommen werden können.

14.14 Uhr Halle (Saale), 9. Dezember – Wieviel Werbung passt auf die Tina?

Straßenbahnen in Halle sind beliebte Werbeträger. Die Havag braucht das Geld. Doch wie soll das mit der neuen Tina funktionieren? Ein Jahr ist Zeit, eine Antwort zu finden.

Fenster zu groß: Hat die Havag mit der neuen Tina-Straßenbahn in Halle ein Werbeproblem?

Die neue Tina-Straßenbahn: Markenzeichen sind die XXL-Fenster. Doch die bereiten der Havag jetzt Kopfzerbrechen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

12.54 Uhr – Neues vom Weihnachtssingen im Eisdom

Für letzte Absprachen sind die Macher des Weihnachtssingens von Oper, Stadtmarketing und Saale Bulls sogar aufs Eis gegangen. Welche Neuigkeiten sie zu verkünden haben.

Bald gehts los - Wo noch Restkarten für das Spektakel mit den Saale Bulls zu haben sind

Lassen sich nicht aufs Glatteis führen: Nur für den Fotografen sind Daniel Mischner von den Saale Bulls (v.l.), Stadtmarketing-Geschäftsführer Mark Lange und Opernintendant Walter Sutcliffe aufs Eis gegangen. Gemeinsam stecken sie mitten in den Vorbereitungen für das Weihnachts(mit)singen im Eisdom. (Foto: Steffen Schellhorn)

12.41 Uhr – Raub mit Reizgas im Supermarkt

Bei einem Raub in einem Supermarkt in der Beesener Straße in Halle verletzte ein Mann mehrere Menschen und sprühte Reizgas. Nun fahndet die Polizei nach dem Dieb.

Reizgas eingesetzt! Mann klaut aus Supermarkt in Beesener Straße und verletzt Mitarbeiter - So sieht der Täter aus

12.07 Uhr – Erste Klaus-Froboese-Preise verliehen

Der neu geschaffene Klaus-Froboese-Jugendpreis zur Förderung junger Musikerinnen und Musiker im Bereich der Alten Musik hat seine ersten Preisträgerinnen. Den mit 500 Euro dotierten Hauptpreis erhielt die Oboistin Annika Poltersdorf. Ein Sonderpreis für Verzierungskunst ging an die Blockflötistin Lydia Hädicke, während Tabea Baumert, ebenfalls an der Blockflöte, einen Förderpreis bekam.

Diese jungen Musikerinnen gewinnen als erste einen Preis aus Halle

Das sind die Preisträgerinnen (v.l.): Annika Poltersdorf, Tabea Baumert und Lydia Hädicke. (Foto: Martina Quaas)

11.33 Uhr – Besuch aus Hessen aus Halles Weihnachtsmarkt

Eine Familie aus Pfungstadt in Hessen besucht jedes Jahr den Weihnachtsmarkt in Halle. Was den von den Weihnachtsmärkten in Hessen unterscheidet und warum der Markt so toll ist.

Für Halles Weihnachtsmarkt fährt eine Familie einmal quer durch Deutschland - „Saalestadt liegt kulinarisch vorn“

Konny und Andreas Dörfler (v.r.) besuchen mit Sohn Nils, Alexandra Glöß (l.) und Freundin Doreen Sandweg den halleschen Weihnachtsmarkt. (Foto: Undine Freyberg)

10.06 Uhr – Die ganze Geschichte der Moritzburg

Was ein Ballhaus, ein mit Mauern abgetrennter Sperrbezirk und ein schillernder Kardinal mit der langen Geschichte der Moritzburg zu tun haben. Wie weit die zurückreicht und was ihre Anfänge mit einem gerade mal 14-Jährigen als Magdeburger Bischof zu tun haben.

Eine Oper neben der Moritzburg in Halle

Eine Ansicht der Jägerbergs aus der Zeit vor 1821. (Foto: Stadtarchiv)

9.23 Uhr – Wollte der HFC Shcherbakovski zurück?

Am Freitag traf er für seinen neuen Verein BFC Dynamo beim 1:1 gegen den HFC - und jubelte nicht. Eine Rückkholaktion von Jan Shcherbakovski soll Thema beim Halleschen FC gewesen sein. Das sagt der Offensivspieler nach seinem Tor gegen den Ex-Klub selbst dazu.

So stand es um eine Rückkehr von Jan Shcherbakovski zum HFC

Jan Shcherbakovski traf am Freitag gegen seinen Ex-Klub HFC. (Foto: Feineis)

In Podcast-Folge 33 von „Chemie kennt keine Liga“ mit dem Titel Wiederauferstehung im Paradies - der HFC überrascht mit zwei Gesichtern diskutieren die Kollegen, wie aus Krise wieder Aufbruch wurde – mit taktischen Kniffen, einem neuen Goalgetter und spürbarem Zusammenhalt.

8.52 Uhr – So war die Sportgala in Spergau

Wenn sich hunderte Sportler, Trainer, Eltern und Großeltern, Helfer und Sportbegeisterte während der besinnlichsten Zeit des Jahres treffen und eine Sporthalle zum Beben bringen, kann es sich nur um die traditionelle Sportgala des Kreissportbundes Saalekreis handeln. Sehen Sie hier in Bildern und im Video die Auftritte von Vereinen aus dem ganzen Saalekreis in der Spergauer Jahrhunderthalle - unter anderem vom Tanzverein Langenbogen und den Schkopau Baskets.

Zahlreiche Sportler aus den unterschiedlichsten Vereinen nahmen an der 24. Sportgala des Kreissportbundes Saalekreis teil und begeisterten das Publikum mit einem zweieinhalbstündigen Programm aus abwechslungreichen Darbietungen und weihnachlichen Klängen. (Foto: Katrin Sieler)

8.17 Uhr – So wird der neue Kaffeegarten in Halle

Zwölf Millionen Euro investiert die GWG in das historische Gaststätten-Ensemble am Mühlwerder in Halle. Der Süden der Stadt bekommt damit eine idyllische Gastronomie.

Der neue Kaffeegarten am Böllberger Weg in Halle - was über das Restaurant bekannt ist

So sieht das Kaffeegarten-Ensemble am Böllberger Weg mit Gastronomie und Ferienwohnungen aus. (Foto: Steffen Schellhorn)

7.28 Uhr – Kunstpreis: Varadys „Einunddreißig“

Bilder von Bildern: Die mit dem Halleschen Kunstpreis geehrte Künstlerin Dagmar Varady zeigt im Literaturhaus unter dem Titel „Einunddreißig“ Arbeiten aus 31 Jahren.

Werkschau von Dagmar Varady in Halle: Frau in Blau

Dagmar Varady: „Katrina“ (2005), „Colorama“ aus der Werkgruppe „Panorama“ (Ausschnitt) ) (Foto: Dagmar Varady)

7.01 Uhr – Hochzeit auf dem Weihnachtsmarkt

Glühwein zum Anstoßen nach dem Ja-Wort: Warum es Ärztin Sissy und ihren Tino mit der Hochzeitsgesellschaft auf den Weihnachtsmarkt in Halle zog. Dort endete indes eine Glühwein-Ära. Und eine neue soll beginnen.

Das gab es in Halle noch nie - eine Hochzeit auf dem Weihnachtsmarkt

Prost auf eine glückliche Zukunft: Sissy Richter und Tino Wicking stoßen auf dem Weihnachtsmarkt an. (Foto: Dirk Skrzypczak)

6.40 Uhr – HFC: Fakhro bei Wahl zum Tor des Monats

Große Ehre für Malek Fakhro: Der Angreifer des Halleschen FC traf traumhaft gegen Carl Zeiss Jena und steht jetzt in der Auswahl zum Tor des Monats. Welche Tore noch zur Wahl stehen und welcher Spieler der Rot-Weißen die Auszeichnung zum bisher einzigen Mal erhielt.

Malek Fakhro besorgte gegen Carl Zeiss Jena mit einem Traumtor die Führung für den Halleschen FC. (Foto: Imago/Bild13)

6.27 Uhr – Nikolaus: Rund 30 Teilnehmer beim Saaleschwimmen

Rund 50 mutige Saaleschwimmer kamen am Samstagnachmittag zum traditionellen Nikolaussaaleschwimmen. Bei 4,7 Grad Wassertemperatur wurde gebadet.

Winterbaden in der Saale in Halle: Rund 30 Mutige im eiskalten Wasser

Am Samstagnachmittag fand das traditionelle Nikolaus-Saaleschwimmen statt. (Foto: Marvin Matzulla)

6.14 Uhr – Frau kippt chemikalienhaltiges Wasser auf spielende Kinder

Eine 25-Jährige kippt am Samstagmittag in Halle-Neustadt chemikalienhaltiges Wasser auf spielende Kinder. Vermutlich hatten sie sie zuvor genervt. Jetzt ermittelt die Polizei. Was bisher bekannt ist.

Rettungskräfte und Polizei im Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

5.58 Uhr – So teuer wird die Rettung des DB-Museums

Am Nikolaustag sorgten Bahnfans für einen Ansturm auf das DB-Museum an der Berliner Brücke in Halle. Passiert kein Wunder, bleibt es für immer zu. Nur sehr viel Geld kann es noch richten.

Riesenandrang am letzten Öffnungstag im Bahnmuseum Halle - wie viel Geld für die Rettung benötigt wird

Der Andrang war riesig. Gut 2.000 Besucher wollten die großen und kleinen Schätze in Halles Bahnmuseum noch einmal sehen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

