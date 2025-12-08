weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Eishockey-Oberliga: Saale Bulls: 628 Punkte In der Eishockey-Oberliga: "Geiles Gefühl": Bulls-Stürmer Patrick Schmid krönt sich zum besten deutschen Scorer in der Geschichte der Eishockey-Oberliga

Angreifer Patrick Schmid ragt mit vier Vorlagen beim Arbeitssieg der Saale Bulls gegen Herford heraus. Er ist nun bester deutscher Scorer der Oberliga-Geschichte. Was den Angreifer jung hält.

Von Christopher Kitsche 08.12.2025, 17:26
Patrick Schmid wurde nach dem 6:3-Sieg der Saale Bulls gegen die Herford Ice Dragons auch von den Gegnern beglückwünscht.
Foto: Kabel

Halle/MZ - Die erste Huldigung für Patrick Schmid kam von Marc Beyer, Hallensprecher der Saale Bulls. „826 Punkte – wie ist das möglich?!“, fragte er in einer Mischung aus Ehrfurcht und Ungläubigkeit. Nach dem 6:3 des Eishockey-Oberligisten gegen Herford feierte auch das Publikum den Rekordmann ab. „Patrick Schmid! Patrick Schmid! Patrick Schmid!“, hallte es durch den Eisdom.