Bilder von Bildern: Die mit dem Halleschen Kunstpreis geehrte Künstlerin Dagmar Varady zeigt im Literaturhaus unter dem Titel „Einunddreißig“ Arbeiten aus 31 Jahren.

HALLE/MZ. - „Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut“, schrieb 1911 der expressionistische Dichter Jakob van Hoddis. „In allen Lüften hallt es wie Geschrei. / Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei / Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.“ Berühmte Zeilen, mehr als 100 Jahre alt. Inzwischen fliegen nicht mehr nur Hüte, sondern ganze Personen durch die Lüfte, wenn der Sturm zugreift.