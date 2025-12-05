weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Kultur
    4. >

  4. Werkschau von Dagmar Varady in Halle: Frau in Blau

Werkschau von Dagmar Varady in Halle Frau in Blau

Bilder von Bildern: Die mit dem Halleschen Kunstpreis geehrte Künstlerin Dagmar Varady zeigt im Literaturhaus unter dem Titel „Einunddreißig“ Arbeiten aus 31 Jahren.

Von Christian Eger 05.12.2025, 17:07
Dagmar Varady: „Katrina“ (2005), „Colorama“ aus der Werkgruppe „Panorama“ (Ausschnitt)
Dagmar Varady: „Katrina“ (2005), „Colorama“ aus der Werkgruppe „Panorama“ (Ausschnitt) (Foto: Dagmar Varady)

HALLE/MZ. - „Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut“, schrieb 1911 der expressionistische Dichter Jakob van Hoddis. „In allen Lüften hallt es wie Geschrei. / Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei / Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.“ Berühmte Zeilen, mehr als 100 Jahre alt. Inzwischen fliegen nicht mehr nur Hüte, sondern ganze Personen durch die Lüfte, wenn der Sturm zugreift.