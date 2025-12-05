Auf der A2 ist es am Freitag bei Nordgermersleben zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lkw war in einen Mercedes gekracht und hatte diesen in die Mittelleitplanke gedrückt. Die Insassen wurden dabei schwer verletzt.

Nordgermersleben. – Am Freitagvormittag ist es auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover auf Höhe Nordgermersleben (Bördekreis) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Männer dabei schwer verletzt.

Demnach ereignete sich der Unfall gegen 10.20 Uhr. Kurz hinter der Anschlussstelle Bornstedt habe ein Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei vom rechten auf den linken Fahrstreifen geraten.

Dort sei ein Mercedes gefahren, der von dem Lkw erfasst und in die Mittelschutzplanke gedrückt wurde. Beide Fahrzeuge kamen anschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der 21-jährige Mercedes-Fahrer und sein Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Durch den Zusammenstoß seien zudem Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn geflogen und hätten dort ein weiteres Auto beschädigt. Sowohl der Mercedes als auch der Lkw mussten abgeschleppt werden.

Die Richtungsfahrbahn Berlin wurde für die Beseitigung der Trümmer kurzzeitig gesperrt. In Fahrtrichtung Hannover waren der linke und mittlere Fahrstreifen drei Stunden lang für die Unfallaufnahme gesperrt.

Wegen Reparaturen an der Mittelschutzplanke bleibe die linke Fahrspur vorerst gesperrt, so die Polizei.