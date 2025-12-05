Am Freitag ist es in Harbke zu einem Einsatz des SEK gekommen. Ein Mann hatte bei einer Zwangsräumung einen Gerichtsvollzieher und weitere Beteiligte mit einer Waffe bedroht.

In Harbke kam es am Freitag zu einem Einsatz eines Sondereinsatzkommandos.

Harbke. – Am Freitagmorgen ist es in Harbke (Bördekreis) im Zusammenhang einer geplanten Zwangsräumung zu einem SEK-Einsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 42-Jähriger einen Gerichtsvollzieher und weitere Beteiligte mit einer Waffe bedroht.

Demnach hatte sich der polizeibekannte Bewohner der Räumung widersetzt. Als der Gerichtsvollzieher und weitere Beteiligte die Wohnung betreten wollten, habe der 42-Jährige sie mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht.

SEK-Einsatz in der Börde: Mann verbarrikadiert sich in Wohnung

Anschließend habe sich der Mann in seiner Wohnung verbarrikadiert. Erst durch den Einsatz des SEK sei es gelungen, den 42-Jährigen zu überwältigen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung sei eine Softairwaffe gefunden worden, bei der es sich nach aktuellem Stand um die verwendete Tatwaffe handelt.

Gegen den Mann sei ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet worden.