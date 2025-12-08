Bei einem Raub in einem Supermarkt in der Beesener Straße in Halle verletzte ein Mann mehrere Menschen und sprühte Reizgas. Nun fahndet die Polizei nach dem Dieb.

Reizgas eingesetzt! Mann klaut aus Supermarkt in Beesener Straße und verletzt Mitarbeiter - So sieht der Täter aus

Der Dieb hatte mehrere Waren in einem Supermarkt in der Beesener Straße gestohlen. Bei seiner Flucht verletzte er mehrere Menschen unter anderem mit Reizgas.

Halle (Saale). - Am Samstag ist es in der Beesener Straße in Halle gegen 19.40 Uhr zu einem schweren räuberischen Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verletzte der Täter bei seiner Flucht mehrere Menschen mit Reizgas.

Demnach habe der Täter nach dem Betreten des Geschäfts mehrere Waren in seinem Rucksack verstaut. Aufmerksame Mitarbeiter versuchten den Mann beim Passieren des Kassenbereichs aufzuhalten. Dabei sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen in dessen Folge der Täter Reizgas versprühte. Anschließend sei er in Richtung Stadion geflüchtet.

Aufgrund ihrer Verletzungen mussten zwei Mitarbeiter des Supermarkts behandelt werden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt, hätten jedoch keine medizinische Versorgung benötigt. Während seiner Flucht habe der Täter zwei zuvor gestohlene Getränkedosen verloren. Der Gesamtwert der entwendeten Waren sei noch unbekannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun mit der Hilfe der Öffentlichkeit nach dem Dieb. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 25–30 Jahre alt

etwa 1,60 m groß

europäischer Phänotyp

auffällige Tätowierungen (u. a. Träne unter einem Auge, Schriftzug im Schläfen-/Augenbrauenbereich, Tattoos an Hals und Händen)

schwarze Jacke (Markenaufdruck „North Face“), schwarzer Rucksack, schwarze Schuhe, schwarzes Basecap

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Halle (Saale) unter 0345/2242000 zu melden.