News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 2. Dezember 2025: Mein Lokal, Dein Lokal rund um Halle +++ Adventsbahn rollt durch die Stadt +++ HFC bleibt im Winter zu Hause
Die Kabel-Eins-Sendung Mein Lokal, Dein Lokal dreht rund um Halle, Halles Straßenbahnfreunde laden im Advent zu einer besonderen Fahrt mit der weihnachtlich geschmückten alten Tatra-Bahn ein, der HFC fährt in der Winterpause nicht ins Trainingslager: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 2. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.
Was passiert heute am Dienstag, 2. Dezember, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?
Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.
Eine ganze Stadt auf einen Wisch
Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 1. Dezember. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.
Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.
Das ist neu am Dienstag in Halle:
7.06 Uhr – So lief die Stollenprüfung für Sachsen-Anhalt
Durch insgesamt 40 Stollen musste sich Bäckermeister und Brotsommelier Sebastian Weidelt bei der Stollenprüfung von Sachsen-Anhalt in Magdeburg futtern. Mit dabei war auch die Bäckerei Kirn aus Halle. Wie oft das Prädikat "Sehr gut" vergeben wurde.
Gut zu wissen in der Adventszeit! Hier gibt es den besten Stollen in Sachsen-Anhalt
Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.
6.43 Uhr – Liebenauer Straße: Widerstand gegen B-Plan
Halle muss Wohnungen schaffen, sich aber auch gegen die Folgen des Klimawandels wappnen, gegen mehr Hitzetage, mehr Starkregen. Ein umstrittenes Bauprojekt im Süden zeigt das Dilemma beispielhaft.
Warum Anwohner ein Wohnungsbauprojekt an der Liebenauer Straße ablehnen
Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.
Lesen Sie heute von Jonas Nayda: Ein guter Start in die Woche
6.24 Uhr – HFC bleibt in Winterpause zu Hause
Der HFC bleibt in Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auf dem heimischen Trainingsplatz in Halle. So erklärt Sportchef Daniel Meyer den Entschluss.
Darum fährt der Hallesche FC im Winter nicht ins Trainingslager
In Podcast-Folge 33 von „Chemie kennt keine Liga“ mit dem Titel Wiederauferstehung im Paradies - der HFC überrascht mit zwei Gesichtern diskutieren die Kollegen, wie aus Krise wieder Aufbruch wurde – mit taktischen Kniffen, einem neuen Goalgetter und spürbarem Zusammenhalt.
6.16 Uhr – Mein Lokal, Dein Lokal: Eine Woche in Halle
Mein Lokal, Dein Lokal dreht derzeit in Halle und im Saalekreis. In der TV-Show kämpfen vier Restaurants um den Sieg. Auch Sternekoch Robin Pietsch ist dafür vor Ort unterwegs.
5.53 Uhr – Alte Tatra-Bahn fährt wieder
„Alle Jahre wieder ...“ - kommt nicht nur das Christuskind, sondern rollt auch eine ganz besondere Straßenbahn durch Halles Straßen. Zu verdanken ist das den „Halleschen Straßenbahnfreunden“, die sich als Verein um den Bestand des historischen Straßenbahndepot kümmern.
Adventsbahn rollt durch Halle - Womit sie angetrieben wird und wer mitfahren darf
Und wie die Adventsbahn mit Gesang rollt, sehen Sie auch hier im Video:
Adventsbahn rollt in der Vorweihnachtszeit durch Halle(Kamera: Katja Pausch, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.
Newsletter und Podcast
- Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt
- Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören
Archiv – die letzten drei Werktage
Halles Tag im Überblick
Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.