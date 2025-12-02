Die Kabel-Eins-Sendung Mein Lokal, Dein Lokal dreht rund um Halle, Halles Straßenbahnfreunde laden im Advent zu einer besonderen Fahrt mit der weihnachtlich geschmückten alten Tatra-Bahn ein, der HFC fährt in der Winterpause nicht ins Trainingslager: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 2. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.

7.06 Uhr – So lief die Stollenprüfung für Sachsen-Anhalt

Durch insgesamt 40 Stollen musste sich Bäckermeister und Brotsommelier Sebastian Weidelt bei der Stollenprüfung von Sachsen-Anhalt in Magdeburg futtern. Mit dabei war auch die Bäckerei Kirn aus Halle. Wie oft das Prädikat "Sehr gut" vergeben wurde.

Gut zu wissen in der Adventszeit! Hier gibt es den besten Stollen in Sachsen-Anhalt

Stollenprüfung in Magdeburg: Bäckermeister Stefan Kirn, Bäckermeister Helge Sommerwerk, Bäckermeister Cornelius Glaser und der Sachverständige des Deutschen Brotinstituts, Bäckermeister und Brotsommelier Sebastian Weidelt (v.l.). (Foto: Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Sachsen-Anhalt)

6.43 Uhr – Liebenauer Straße: Widerstand gegen B-Plan

Halle muss Wohnungen schaffen, sich aber auch gegen die Folgen des Klimawandels wappnen, gegen mehr Hitzetage, mehr Starkregen. Ein umstrittenes Bauprojekt im Süden zeigt das Dilemma beispielhaft.

Warum Anwohner ein Wohnungsbauprojekt an der Liebenauer Straße ablehnen

Für die Anwohner ist es eine Grünfläche, für die Stadt eine Brache, die bebaut werden soll: das Gebiet zwischen Liebenauer, Lauchstädter und Merseburger Straße in Halle. Kann ein Kompromiss gelingen? (Foto: Steffen Schellhorn)

6.24 Uhr – HFC bleibt in Winterpause zu Hause

Der HFC bleibt in Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auf dem heimischen Trainingsplatz in Halle. So erklärt Sportchef Daniel Meyer den Entschluss.

Darum fährt der Hallesche FC im Winter nicht ins Trainingslager

Daniel Meyer ist Sportchef des Halleschen FC. (Foto: Imago/Köhn)

6.16 Uhr – Mein Lokal, Dein Lokal: Eine Woche in Halle

Mein Lokal, Dein Lokal dreht derzeit in Halle und im Saalekreis. In der TV-Show kämpfen vier Restaurants um den Sieg. Auch Sternekoch Robin Pietsch ist dafür vor Ort unterwegs.

Derzeit laufen in Halle und Umgebung die Dreharbeiten für die TV-Kochsendung Mein Lokal, Dein Lokal. Anfang 2026 werden die Folgen auf Kabel Eins ausgestrahlt. (Foto: Hanna Schabacker)

5.53 Uhr – Alte Tatra-Bahn fährt wieder

„Alle Jahre wieder ...“ - kommt nicht nur das Christuskind, sondern rollt auch eine ganz besondere Straßenbahn durch Halles Straßen. Zu verdanken ist das den „Halleschen Straßenbahnfreunden“, die sich als Verein um den Bestand des historischen Straßenbahndepot kümmern.

Adventsbahn rollt durch Halle - Womit sie angetrieben wird und wer mitfahren darf

Weihnachtlich geschmückt geht die alte Tatra-Bahn wieder auf Tour durch Halle. (Foto: Katja Pausch)

Und wie die Adventsbahn mit Gesang rollt, sehen Sie auch hier im Video:

Adventsbahn rollt in der Vorweihnachtszeit durch Halle (Kamera: Katja Pausch, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

