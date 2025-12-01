Der HFC bleibt in Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auf dem heimischen Trainingsplatz in Halle. So erklärt Sportchef Daniel Meyer den Entschluss.

Halle/MZ. - Die Sonne des Südens kostet eine stolze Summe. Knapp 50.000 Euro hätte der Hallesche FC berappen müssen, um in ein Wintertrainingslager zu reisen. Geld, das der Fußball-Regionalligist nicht zur Verfügung hat. Deshalb wird er in Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auf ein Camp in wärmeren Gegenden verzichten. Das bestätigt Daniel Meyer der MZ. „Wir bereiten uns in Halle vor“, sagt der Sportchef.