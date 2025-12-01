weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Regionalliga Nordost: Der HFC hat kein Geld für ein Wintertrainingslager

Welche Rolle die Randale-Strafen Spielen Darum fährt der Hallesche FC im Winter nicht ins Trainingslager

Der HFC bleibt in Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auf dem heimischen Trainingsplatz in Halle. So erklärt Sportchef Daniel Meyer den Entschluss.

Von Tobias Grosse 01.12.2025, 17:30
Daniel Meyer ist Sportchef des Halleschen FC.
Daniel Meyer ist Sportchef des Halleschen FC. (Foto: Imago/Köhn)

Halle/MZ. - Die Sonne des Südens kostet eine stolze Summe. Knapp 50.000 Euro hätte der Hallesche FC berappen müssen, um in ein Wintertrainingslager zu reisen. Geld, das der Fußball-Regionalligist nicht zur Verfügung hat. Deshalb wird er in Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auf ein Camp in wärmeren Gegenden verzichten. Das bestätigt Daniel Meyer der MZ. „Wir bereiten uns in Halle vor“, sagt der Sportchef.