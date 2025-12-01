Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem SV 1890 Westerhausen am Samstag nicht, als er sich vor 61 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen geschlagen geben musste.

0:2 – SV 1890 Westerhausen verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Thale/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Yves Katte. Der Trainer von Westerhausen musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Bitterfeld-Wolfen beobachten.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Martin Ludwig für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SV 1890 Westerhausen gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 90+1

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Viacheslav Potapenko (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 2:0 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Pavlish, Stridde, H. Lehmann, Masaka, Miranda Conceicao, Gomes Paranagua (60. Winter), Masur, Rojas Peredes (46. Brahmann), Ribeiro De Oliveira (75. Rodrigues Lima Filho), M. Lehmann

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Kaiser – Galushyn (46. Bark), Hoffmann, Ehrhardt, Potapenko, Bauer (81. Sumka), Ludwig (69. Gründling), Radke, Hadaschik (69. Mertes), Günther, Litzenberg

Tore: 0:1 Martin Ludwig (9.), 0:2 Viacheslav Potapenko (90.+1); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 61