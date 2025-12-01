Erst am Tag nach der WM-Auslosung werden die genauen Spielorte für jede Gruppenpartie des XXL-Turniers in Amerika benannt. Die FIFA veranstaltet dafür ein Event mit ihrem Präsidenten und Ex-Größen.

Washington - Julian Nagelsmann bekommt die genauen Spielorte und Anstoßzeiten für die drei WM-Gruppenspiele der Nationalmannschaft erst bei einer Live-Show der FIFA rund 24 Stunden nach der Auslosung präsentiert. Wie der Weltverband mitteilte, wird sein Präsident Gianni Infantino am Samstag (18.00 Uhr/MEZ) gemeinsam mit Fußball-Legenden die wichtigen Details der 72 Partien der Gruppenphase verkünden. Das Event in Washington wird live auf den Social-Media-Kanälen der FIFA gezeigt.

Gegner werden einen Tag vorher ermittelt

In der US-Hauptstadt findet bereits am Freitag (18.00 Uhr/MEZ) auch die eigentliche Los-Show statt, bei der die zwölf Vorrundengruppen festgelegt werden. Im John F. Kennedy Center for the Performing Arts ist die DFB-Elf eines von zwölf gesetzten Teams im Topf 1 der besten WM-Starter. Ein frühes Duell zum Beispiel mit Titelverteidiger Argentinien oder Europameister Spanien ist beim XXL-Turnier im Sommer 2026 in den USA, Mexiko und Kanada somit ausgeschlossen.

Erstmals werden die genauen Spielorte und Anstoßzeiten aber erst einen Tag später fixiert. Zuvor sind für jedes Spiel zwei Stadion-Optionen im Spielplan-Entwurf festgelegt. Grund sind eventuell notwendige Anpassungen für die internationalen TV-Märkte und die Berücksichtigung von Stadien mit schließbarem Dach, in denen auch bei großer Hitze in den Mittagsstunden gespielt werden kann. Dallas und Atlanta bieten zum Beispiel diese Option.

Deutsche Spiele zur US-Mittagszeit?

Die DFB-Auswahl wird bestmöglich zur Mittagszeit in Amerika antreten, damit bei sechs bis neun Stunden Zeitverschiebung die Spiele nicht in der deutschen Nacht, sondern am frühen Abend stattfinden. Pro Tag gibt es bis zu vier WM-Spiele insgesamt.