Justizministerin Weidinger hält Halle für den besseren Gefängnisstandort. Durchsetzen kann sich aber Finanzminister Richter: Ihm zufolge spart der Bau im Burgenlandkreis viel Geld.

Weißenfels schnappt sich die JVA - Halle ist aus Sicht der Landesregierung zu langsam

Burgenlandkreis statt Halle: In Weißenfels soll eine neue JVA entstehen.

Magdeburg/MZ - Im Städte-Wettstreit um den Standort für den Gefängnis-Neubau hat sich Weißenfels gegen Halle durchgesetzt. Das Kabinett hat am Dienstag beschlossen, ein bereits gekauftes Grundstück in Halle-Tornau aufzugeben und stattdessen die Planungen im Burgenlandkreis voranzutreiben. Den Ausschlag dafür gaben laut Landesregierung finanzielle Erwägungen.