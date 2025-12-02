weather wolkig
  4. Kabinett entscheidet: Weißenfels schnappt sich die JVA - Halle ist aus Sicht der Landesregierung zu langsam

Justizministerin Weidinger hält Halle für den besseren Gefängnisstandort. Durchsetzen kann sich aber Finanzminister Richter: Ihm zufolge spart der Bau im Burgenlandkreis viel Geld.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 02.12.2025, 18:10
Burgenlandkreis statt Halle: In Weißenfels soll eine neue JVA entstehen.
Magdeburg/MZ - Im Städte-Wettstreit um den Standort für den Gefängnis-Neubau hat sich Weißenfels gegen Halle durchgesetzt. Das Kabinett hat am Dienstag beschlossen, ein bereits gekauftes Grundstück in Halle-Tornau aufzugeben und stattdessen die Planungen im Burgenlandkreis voranzutreiben. Den Ausschlag dafür gaben laut Landesregierung finanzielle Erwägungen.