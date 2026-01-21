Hetze und Morddrohungen: In Dessau eskalieren Influencer wie Kevin Yanik und Carsten Stahl einen Konflikt zwischen Eltern und der Pestalozzischule. Sie präsentieren sich dabei als Kinderschützer. In Sachsen-Anhalt ist das kein Einzelfall.

Dessau/Halle/MZ. - Das Video ist mit dramatischer Musik unterlegt. Erst leise, dann lauter klagt Kevin Yanik an: „Es geht um unsere Kinder, es geht um Gerechtigkeit. Es geht um den Skandal an der Pestalozzischule in Dessau.“ Immer wieder haut er auf den Tisch, schreit, die Kamera wackelt. In einem anderen Video kündigt Yanik, der aus der Datingshow „Are You The One?“ bekannt ist und allein auf Instagram 145.000 Follower hat, an: „Sollte die Schule keine Stellung nehmen, geht ab nächster Woche öffentlich alles los.“ Es sind Videos, die zeigen, wie Influencer einen Konflikt in Dessau befeuern – und eskalieren lassen. Es gab Hetze und Morddrohungen gegen das Schulpersonal. Zurückgeblieben ist ein Scherbenhaufen.