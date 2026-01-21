Immer mehr Menschen leiden in Deutschland unter krankhaftem Übergewicht. Nun fordern Experten der Leopoldina in Halle eine nationale Kraftanstrengung dagegen. Warum das auch den Einkauf betreffen könnte - und wann man selbst als übergewichtig gilt.

Viele Kinder leiden bereits unter Übergewicht. Experten fordern daher eine frühzeitige Prävention.

Halle/MZ. - Weltweit sterben mittlerweile mehr Menschen an den Folgen von Adipositas als an Hunger, zeigen Studien. Und auch in Deutschland sprechen Experten von einer regelrechten Adipositas-Epidemie: Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen sind hierzulande von Übergewicht oder gar starkem Übergewicht betroffen – hinzu kommt jedes sechste Kind. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es viele Betroffene. Zählt man vielleicht selbst dazu? Das kann man mit einer einfachen Formel ausrechnen.