Werden Softdrinks und Schokolade teurer? Kampf gegen Adipositas: Leopoldina fordert „Zuckersteuer“ für ungesunde Lebensmittel
Immer mehr Menschen leiden in Deutschland unter krankhaftem Übergewicht. Nun fordern Experten der Leopoldina in Halle eine nationale Kraftanstrengung dagegen. Warum das auch den Einkauf betreffen könnte - und wann man selbst als übergewichtig gilt.
Aktualisiert: 21.01.2026, 15:42
Halle/MZ. - Weltweit sterben mittlerweile mehr Menschen an den Folgen von Adipositas als an Hunger, zeigen Studien. Und auch in Deutschland sprechen Experten von einer regelrechten Adipositas-Epidemie: Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen sind hierzulande von Übergewicht oder gar starkem Übergewicht betroffen – hinzu kommt jedes sechste Kind. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es viele Betroffene. Zählt man vielleicht selbst dazu? Das kann man mit einer einfachen Formel ausrechnen.