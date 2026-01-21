Ein 30-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Unfall zwischen Harbke und Sommersdorf schwer verletzt worden. Beim Wenden krachte er in das Auto auf der Gegenfahrbahn.

Beim Wenden schwer verletzt! Zwei Autos krachen bei Harbke zusammen

Harbke. – Auf der Kreisstraße zwischen Harbke und Sommersdorf (Landkreis Börde) ist am Dienstagabend ein 30-Jähriger schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach wollte der Fahrer gegen 20 Uhr in einer Feldeinfahrt wenden, als er mit dem Auto einer 56-Jährigen aus der Gegenrichtung zusammenstieß. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann den Verkehr nicht richtig beachtet hat.

Der 30-Jährige sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.