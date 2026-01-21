weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  Beim Wenden schwer verletzt! Zwei Autos stoßen in der Börde zusammen

Ein 30-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Unfall zwischen Harbke und Sommersdorf schwer verletzt worden. Beim Wenden krachte er in das Auto auf der Gegenfahrbahn.

Von DUR Aktualisiert: 21.01.2026, 14:03
Am Dienstagabend ist ein 30-Jähriger in der Börde bei einem Unfall schwer verletzt worden.
Am Dienstagabend ist ein 30-Jähriger in der Börde bei einem Unfall schwer verletzt worden. (Symbolfoto: dpa)

Harbke. – Auf der Kreisstraße zwischen Harbke und Sommersdorf (Landkreis Börde) ist am Dienstagabend ein 30-Jähriger schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach wollte der Fahrer gegen 20 Uhr in einer Feldeinfahrt wenden, als er mit dem Auto einer 56-Jährigen aus der Gegenrichtung zusammenstieß. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann den Verkehr nicht richtig beachtet hat.

Der 30-Jährige sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.