  4. Baustopp und Tempolimit: Bundesstraßen-Ausbau in Sachsen-Anhalt gefährdet

Deutschlandweit fehlen für Sanierungen Milliarden – in Sachsen-Anhalt 169 Millionen Euro. Welche Vorhaben in Halle und Wittenberg auf der Kippe stehen.

Von Kai Gauselmann Aktualisiert: 18.09.2025, 16:41
Ihm fehlen Milliarden für Autobahnen und Bundesstraßen: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)
Ihm fehlen Milliarden für Autobahnen und Bundesstraßen: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) Foto: DPA

Halle (Saale)/MZ - Ein Planungspapier zu den laufenden Haushaltsverhandlungen aus dem Bundesverkehrsministerium alarmiert Verkehrspolitiker in Bund und Land. Für drei Bundesstraßen in Sachsen-Anhalt drohen demnach Baustopps und für bestehende Bundesstraßen fehlt Geld zum Erhalt, so dass es verstärkt zu Geschwindigkeitsbegrenzungen oder anderen Verkehrseinschränkungen kommen könnte.