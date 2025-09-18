Deutschlandweit fehlen für Sanierungen Milliarden – in Sachsen-Anhalt 169 Millionen Euro. Welche Vorhaben in Halle und Wittenberg auf der Kippe stehen.

Halle (Saale)/MZ - Ein Planungspapier zu den laufenden Haushaltsverhandlungen aus dem Bundesverkehrsministerium alarmiert Verkehrspolitiker in Bund und Land. Für drei Bundesstraßen in Sachsen-Anhalt drohen demnach Baustopps und für bestehende Bundesstraßen fehlt Geld zum Erhalt, so dass es verstärkt zu Geschwindigkeitsbegrenzungen oder anderen Verkehrseinschränkungen kommen könnte.