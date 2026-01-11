Bei einem Garagenbrand im Köthener Ortsteil Wülknitz ist am Freitagabend, 9. Januar, hoher Schaden entstanden. Die eisigen Temperaturen haben allen Einsatzkräften besondere Anstrengungen abverlangt.

Kleintransporter bei Garagenbrand in Wülknitz zerstört - 70.000 Euro Schaden bei Feuer

Die Garage in Wülknitz stand im Vollbrand.

Wülknitz/MZ. - Bei einem Garagenbrand im Köthener Ortsteil Wülknitz ist am Freitagabend, 9. Januar, ein Schaden von etwa 70.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld gemeldet.