  4. Großeinsatz der Feuerwehr: Kleintransporter bei Garagenbrand in Wülknitz zerstört - 70.000 Euro Schaden bei Feuer

Bei einem Garagenbrand im Köthener Ortsteil Wülknitz ist am Freitagabend, 9. Januar, hoher Schaden entstanden. Die eisigen Temperaturen haben allen Einsatzkräften besondere Anstrengungen abverlangt.

11.01.2026, 08:00
Die Garage in Wülknitz stand im Vollbrand.
Die Garage in Wülknitz stand im Vollbrand. (Foto: Feuerwehr Köthen)

Wülknitz/MZ. - Bei einem Garagenbrand im Köthener Ortsteil Wülknitz ist am Freitagabend, 9. Januar, ein Schaden von etwa 70.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld gemeldet.