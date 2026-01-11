Schul- und Straßensanierungen, Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet sowie Wasserstoffleitung: Wie die Region vorangebracht werden soll.

Bis zu 7.000 neue Jobs möglich: Kreistagsvorsitzender Andy Haugk im MZ-Interview über die Zukunft des Landkreises

Von seinem Büro im Hohenmölsener Rathaus behält der Bürgermeister und Keistagsvorsitzende Andy Haugk auch das Geschehen im gesamten Burgenlandkreis im Blick.

Hohenmölsen/MZ. - Vor den Kreistagsmitgliedern des Burgenlandkreises steht ein neues Jahr. Bereits in der vorherigen Wahlperiode war der Hohenmölsener Bürgermeister Andy Haugk ihr Vorsitzender und wurde in der aktuellen Wahlperiode erneut als Chef des Kreistags gewählt. Er ist parteilos und gehört der CDU/FDP-Fraktion an. Gegenüber MZ-Reporter Martin Walter zieht der 52-Jährige ein Jahresfazit zum Kreistagsgeschehen und spricht über Projekte im Landkreis.