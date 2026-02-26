Stadt soll alternative Optionen prüfen Paukenschlag im Verfahren um Bau eines Solarparks in Merseburg: Räte wollen Pausetaste drücken

Kurz bevor der Weg für den neuen Bebauungsplan für einen Solarpark in Merseburg-Nord geebnet werden sollte, sprechen sich die Merseburger Räte nun dafür aus, das Verfahren vorerst auf Eis zu legen. Die Stadt soll prüfen, ob die Fläche eventuell anderweitig vorgesehen werden könnte.