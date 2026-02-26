Stadt soll alternative Optionen prüfen Paukenschlag im Verfahren um Bau eines Solarparks in Merseburg: Räte wollen Pausetaste drücken
Kurz bevor der Weg für den neuen Bebauungsplan für einen Solarpark in Merseburg-Nord geebnet werden sollte, sprechen sich die Merseburger Räte nun dafür aus, das Verfahren vorerst auf Eis zu legen. Die Stadt soll prüfen, ob die Fläche eventuell anderweitig vorgesehen werden könnte.
Aktualisiert: 26.02.2026, 21:10
Merseburg/MZ. - Paukenschlag in der Debatte rund um den umstrittenen Bau eines Solarparks im Merseburger Norden: Nach monatelangem Ringen sieht es nun so aus, als würde das ganze Verfahren vorerst auf Eis gelegt, damit die Stadtverwaltung Zeit gewinnt, um alternative Entwicklungsperspektiven für die zur Rede stehende Fläche zu prüfen.