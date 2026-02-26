Die Sauenzucht bei Braunsbedra war ob ihrer Haltungsbedingungen berühmt-berüchtigt. Seit einigen Jahren ruht der Betrieb der Saza. Nun kann ein Investor auf dem Gelände eine Hähnchenmastentwickeln. Der Stadtrat stimmte einem Kompromiss zu.

Frühere Saza: Braunsbedra macht weg frei für große Hähnchenmast

In Großkayna sollen demnächst bis zu 870.000

Braunsbedra/MZ. - Es war ein deutliches Signal, das der Braunsbedraer Stadtrat am Mittwochabend zur Zukunft der ehemaligen und in ihrer Spätphase eher berüchtigten Sauenzuchtanlage bei Großkayna sendete. Und es war leuchtend grün. Der Rat machte den rechtlichen Weg frei, damit Investor Karl-Johannes Heinemann das Gelände der Saza zu einer Hähnchenmastanlage umbauen darf.