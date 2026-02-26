Am Bahnhof Quedlinburg häufen sich die Vandalismusvorfälle – und der Eigentümer schlägt Alarm. Warum er die Situation als „unerträglich“ bezeichnet, welche Folgen das haben könnte und was Bundespolizei und Deutsche Bahn sagen.

Die Scheibe in der Tür zur Bahnhofshalle in Quedlinburg wurde am helllichten Tag zerstört.

Quedlinburg/MZ. - „Die Vandalismusaktivitäten in der Stadt sind mittlerweile unerträglich“, sagt Günter Gonsior, Eigentümer des Empfangsgebäudes am Bahnhof in Quedlinburg. Dort häuften sich die Vorfälle gerade wieder, sagt er und berichtet von Einbrüchen in ein Treppenhaus und eine Wohnung, in der nichts gewesen sei, und ebenso in einen Keller, wo auch nichts zu holen sei. Nun sei wieder eine Scheibe in der Tür zur Bahnhofshalle eingeschlagen worden –am helllichten Tag.