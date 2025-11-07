Der Bahnhof Quedlinburg ist noch immer eine Baustelle - auf der sich seit eineinhalb Jahren nichts bewegt. Warum das so ist, was das für Reisende bedeutet und wie es weitergehen soll.

Zwischen Absperrgittern und Hoffnung: Warum sich am Bahnhof Quedlinburg nichts bewegt

Nicht zu übersehen: Der Bahnhof Quedlinburg, wo im März 2020 Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten begannen, ist noch immer eine Baustelle.

Quedlinburg/MZ. - Zugänge zwischen rot-weißen Absperrgittern, Bauzäune, provisorische Einhausungen an Treppenaufgängen – nur einige der sichtbaren Zeichen dafür, dass der Bahnhof Quedlinburg nach wie vor eine Baustelle ist. Auf der sich seit mehr als rund eineinhalb Jahren kein Rad dreht: Die Baustelle der Deutschen Bahn ist verwaist – und wird es noch einige Zeit weiter bleiben.