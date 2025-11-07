Alina Kwiatkowski aus Cobbelsdorf ist dieses Jahr die beste Springreiterin im Landkreis Wittenberg. Wie die 18-Jährige zu diesem Sport kommt und auf welchem Pferd sie gewinnt.

Cobbelsdorf/MZ. - Die Information kommt per Whatsapp. „Ich habe es bei uns in der Reitvereingruppe gelesen“, berichtet die 18-jährige Cobbelsdorferin. Ihre Freude über den Erfolg ist riesig, und auch ihre Familie sei sofort begeistert gewesen. „Ich wusste zwar, dass ich gut im Rennen liege, aber die Nachricht hat mich trotzdem riesig überrascht“, sagt sie. Alina Kwiatkowski ist dieses Jahr Kreismeister im Springreiten geworden.