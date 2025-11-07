Ein Selbstversuch bei den Footballern der Halle Falken, eine Tonspur für Halles Stadtrundfahrten entsteht, ein Statement des Jobcenter-Chefs zur Bürgergeld-Debatte: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 7. November 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 7. November 2025: Football im Selbstversuch +++ Witzige Töne für Stadtrundfahrten +++ Jobcenter-Chef zum Bürgergeld

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Freitag, 7. November, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 6. November. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist neu am Freitag in Halle:

6.45 Uhr – Kohleausstieg: Wohin fließen die Milliarden im Land?

Im Zuge des Kohleausstiegs stehen allein Sachsen-Anhalt staatliche Fördermittel in Höhe von 4,8 Milliarden Euro zur Verfügung. Nach einer Erhebung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) wurden mehr als die Hälfte der Mittel bisher verplant. Aber wofür?

Strukturwandel in Sachsen-Anhalt: Wohin 2,76 Milliarden Euro Fördermittel fließen

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Annette Herold-Stolze: Rollende Werkzeugkiste für die Feuerwehr

6.26 Uhr – Selbstversuch im Football: Was sagt der Headcoach?

MZ-Reporter Christopher Kitsche muss sich in Disziplinen wie Sprint, Weitsprung und Bankdrücken beweisen. Wäre er für die Footballer der Halle Falken zu gebrauchen?

Der große Selbstversuch im Try-out der Footballer der Halle Falken: Wie schlägt sich ein Sportreporter der MZ?

Auch im Fangen musste sich MZ-Sportreporter Christopher Kitsche beweisen. (Foto: Objektfoto)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

6.14 Uhr – Im Aufnahmestudio auf Stadtrundfahrt

Bei der Bus-Flotte des Stadtmarketings in Halle gibt es Veränderungen. Was neu ist und was Gäste demnächst bei Stadtrundfahrten zu hören bekommen.

Rundfahrten durch die Stadt: Witzige Wortduelle in Halles Touristenbus

Ton- und Aufnahme-Experte Christoph Behling nimmt im Tonstudio des Planetariums eine neue Audiospur für das hallesche Stadtmarketing auf. (Foto: Steffen Schellhorn)

5.57 Uhr – Das sagt der Jobcenter-Chef zur Bürgergeld-Debatte

Grundsicherung statt Bürgergeld: Die Reformpläne für die Grundsicherung werden auch in Halle aufmerksam verfolgt. Wie Jobcenter-Chef Jan Kaltofen die Pläne beurteilt.

„Kaum echte Verweigerer“ - Wie das Jobcenter Halle auf die Pläne für die neue Grundsicherung blickt

Wer kommt, kommt in der Regel mit Termin: Eingang zum halleschen Jobcenter in der Neustädter Passage. (Foto: Annette Herold-Stolze)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.