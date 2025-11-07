Nach Insolvenz von Textildiscounter Pepco-Filiale im Südstadtcenter schließt – jetzt ist klar, was aus dem zweiten Standort im HEP wird
Der Billig-Textildiscounter Pepco steckt in der Krise. In Halle läuft bereits der Räumungsverkauf in der Filiale im Südstadtcenter. Nun steht auch fest, wie es mit dem zweiten Standort in Bruckdorf weitergeht.
07.11.2025, 13:03
Halle (Saale)/MZ. - Der Ausverkauf bei Pepco hat begonnen. Im Südstadtcenter hängen bereits die großen gelben Plakate: „Alles muss raus“. Nun ist auch klar, was aus dem zweiten Standort in Halle wird.