  Bildung im Burgenlandkreis: Vielfältige Aufgaben, weniger Geld - Wie Naumburgs Stadtbibliothek ihr Angebot trotzdem halten will

Bildung im Burgenlandkreis Vielfältige Aufgaben, weniger Geld - Wie Naumburgs Stadtbibliothek ihr Angebot trotzdem halten will

Die Naumburger Stadtbibliothek kann auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurückblicken – nicht nur dank des Erfolgs beim Deutschen Lesepreis. Wie sich die Einrichtung im Citykaufhaus an diverse Veränderungen anpasst.

Von Constanze Matthes 03.03.2026, 09:26
Im Kinderbereich der Naumburger Stadtbibliothek ist immer etwas los. Kinder und Jugendlichen machen den größten Nutzerkreis aus. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg - 140.000 Entleihungen, 328 Veranstaltungen und Ausstellungen mit 8.900 Besuchern, 2.752 Nutzer, darunter mehr als ein Drittel Kinder und Jugendliche. Die Naumburger Stadtbibliothek blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025.