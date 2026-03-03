Bildung im Burgenlandkreis Vielfältige Aufgaben, weniger Geld - Wie Naumburgs Stadtbibliothek ihr Angebot trotzdem halten will

Die Naumburger Stadtbibliothek kann auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurückblicken – nicht nur dank des Erfolgs beim Deutschen Lesepreis. Wie sich die Einrichtung im Citykaufhaus an diverse Veränderungen anpasst.