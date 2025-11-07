Erik Emmerich wechselte im Sommer zum VfL Halle 96. Er tritt damit in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Wie das Talent einen eigenen Fußballweg gehen will.

Ehemaliger Zweitliga-Profi Jörg Emmerich schaut am Zoo vorbei: Wie sich Sohn Erik beim VfL Halle 96 in der Oberliga etablieren will

VfL-Spieler Erik Emmerich mit Vater und Ex-Zweitligaspieler Jörg Emmerich vor dem DFB-Pokalfinale 2023

Halle/MZ - Eigentlich ist Erik Emmerich gern Aushilfslehrer. Vormittags arbeitet der Oberligafußballer des VfL Halle 96 im Rahmen eines Sozialen Jahres in einer Grundschule, „Ich helfe beim Unterricht, mache Aufsicht in der Pause und beim Schwimmen. Es macht mir sehr viel Spaß“, sagt er.