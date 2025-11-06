News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 6. November 2025: PEN Berlin zur Buchmesse +++ Südstadtcenter: Geheizt wird mobil +++ Wohnen in alter Brauerei
Deniz Yücel spricht darüber, wie rechts die Buchmesse in Halle ist und warum PEN Berlin trotzdem nicht protestiert, Stadtwerke haben Südstadtcenter die Fernwärme abgedreht, in der alten Brauerei Freyberg wird jetzt mit Saaleblick gewohnt: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 6. November 2025, in Halle wichtig ist.
6.41 Uhr – EVH: So werden die Preise für Strom und Gas
In der Corona-Pandemie und durch den Ukraine-Krieg waren die Kosten für Strom und Gas explodiert. Nun entspannt sich die Lage. Was das für Zehntausende Hallenser bedeutet.
EVH fällt Entscheidung: Das zahlen Hallenser ab Januar für Strom und Gas
6.29 Uhr – Deniz Yücel zu „SeitenWechsel“: Nicht dabei, aber auch nicht beim Protest
„SeitenWechsel“ in Halle: Wer protestiert gegen die Buchmesse in Halle, wer nicht? Und wie rechts ist sie? Spannende Antworten darauf gibt der Sprecher der Schriftstellervereinigung PEN Berlin, Deniz Yücel, im Interview auch zur Meinungsfreiheit im Land.
„SeitenWechsel“ in Halle: „Das ist eine sehr rechte Messe“
6.18 Uhr – Südstadtcenter: Geheizt wird aus dem Container
Die Probleme im großen Einkaufszentrum am Südstadtring in Halle scheinen nicht aufzuhören. Nun wird ein weiteres Geschäft gehen. Warum zurzeit ein merkwürdiger Container hinter dem Gebäude steht.
Nächster Laden im Südstadtcenter schließt - Notlösung wegen unbezahlter Rechnungen
5.57 Uhr – Alte Brauerei: Wohnen mit Saaleblick
Wohnungen statt Industriebrache: An der Saale sind in Halle 210 neue Wohnungen entstanden. Was die ersten Mieter über ihr Zuhause in der alten Freyberg-Brauerei erzählen.
Mit Saaleblick: Nun werden Mieter für die einstige Freyberg-Brauerei gesucht
