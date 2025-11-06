Deniz Yücel spricht darüber, wie rechts die Buchmesse in Halle ist und warum PEN Berlin trotzdem nicht protestiert, Stadtwerke haben Südstadtcenter die Fernwärme abgedreht, in der alten Brauerei Freyberg wird jetzt mit Saaleblick gewohnt: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 6. November 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 6. November 2025: PEN Berlin zur Buchmesse +++ Südstadtcenter: Geheizt wird mobil +++ Wohnen in alter Brauerei

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Donnerstag, 6. November, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 5. November. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist neu am Donnerstag in Halle:

6.41 Uhr – EVH: So werden die Preise für Strom und Gas

In der Corona-Pandemie und durch den Ukraine-Krieg waren die Kosten für Strom und Gas explodiert. Nun entspannt sich die Lage. Was das für Zehntausende Hallenser bedeutet.

EVH fällt Entscheidung: Das zahlen Hallenser ab Januar für Strom und Gas

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Dirk Skrzypczak: Der nächste Lockdown: Bahn sperrt Halles Hauptbahnhof zum elften Mal

6.29 Uhr – Deniz Yücel zu „SeitenWechsel“: Nicht dabei, aber auch nicht beim Protest

„SeitenWechsel“ in Halle: Wer protestiert gegen die Buchmesse in Halle, wer nicht? Und wie rechts ist sie? Spannende Antworten darauf gibt der Sprecher der Schriftstellervereinigung PEN Berlin, Deniz Yücel, im Interview auch zur Meinungsfreiheit im Land.

„SeitenWechsel“ in Halle: „Das ist eine sehr rechte Messe“

PEN Berlin-Sprecher Deniz Yücel: „Wir haben als Gesellschaft insgesamt Schwierigkeiten, mit Widerspruch umzugehen.“ (Foto: Imago/Phototohek)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

6.18 Uhr – Südstadtcenter: Geheizt wird aus dem Container

Die Probleme im großen Einkaufszentrum am Südstadtring in Halle scheinen nicht aufzuhören. Nun wird ein weiteres Geschäft gehen. Warum zurzeit ein merkwürdiger Container hinter dem Gebäude steht.

Nächster Laden im Südstadtcenter schließt - Notlösung wegen unbezahlter Rechnungen

Eine mobile Heizanlage ist am Südstadtcenter aufgebaut. (Foto: Marvin Matzulla)

5.57 Uhr – Alte Brauerei: Wohnen mit Saaleblick

Wohnungen statt Industriebrache: An der Saale sind in Halle 210 neue Wohnungen entstanden. Was die ersten Mieter über ihr Zuhause in der alten Freyberg-Brauerei erzählen.

Mit Saaleblick: Nun werden Mieter für die einstige Freyberg-Brauerei gesucht

Direkt an der Saale: Die alte Freyberg-Brauerei ist zum Wohnquartier geworden. (Foto: Steffen Schellhorn)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.