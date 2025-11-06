Wenn vom 14. bis zum 17. November 2025 viele Züge wegen Bauarbeiten nicht am Hauptbahnhof Halle halten, sorgt die Bahn für Abhilfe. Jetzt sind die Details dazu bekanntgegeben worden.

So läuft der Lockdown am Hauptbahnhof Halle

Der Hauptbahnhof Halle bleibt am übernächsten Wochenende für den Zugverkehr weitestgehend gesperrt.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Im Zusammenhang mit dem bereits am Mittwoch exklusiv vermeldeten Lockdown des Hauptbahnhofes Halle hat die Bahn nun doch schon heute statt erst Anfang der kommenden Woche die Einzelheiten bekanntgegeben.

Demnach bleibt der Hauptbahnhof Halle wie angekündigt von Freitag, 14. November, ab 22 Uhr bis Sonntag, 16. November, um 22 Uhr teilweise und anschließend für sechs Stunden bis 4 Uhr morgens am 17. November vollständig gesperrt. Ein Großteil der Züge könne den Hauptbahnhof nicht anfahren.

Wie läuft die Sperrung im Nahverkehr?

Im Nahverkehr stünden für die Reisenden Busse als Ersatz bereit. Von Freitag, 14. November, 22 Uhr, bis Montag, 17. November, 4 Uhr, fahren zwischen Halle Hauptbahnhof und Halle-Nietleben, Sangerhausen, Merseburg, Halle-Trotha und Reußen keine Züge.

Ab Sonntag, 16. November, 22 Uhr, bis Montag, 17. November, 4 Uhr, entfallen zudem die Verbindungen zwischen Halle Hauptbahnhof und Niemberg, Landsberg, Schkeuditz und Leipzig/Halle Flughafen. Auch hier fahren Busse.

Was bedeutet der Lockdown für den Fernverkehr?

Bei den Zügen des Fernverkehrs kommt es lediglich zu Haltausfällen. Die betroffenen Züge sollen laut Bahn größtenteils dafür zusätzlich in Bitterfeld, Leipzig Hauptbahnhof und Leipzig/Halle Flughafen halten. Hierdurch komme es zu einer längeren Fahrtzeit von bis zu 20 Minuten.

Die Direktverbindungen zwischen Berlin/Erfurt und Halle entfallen. Aus Richtung Halle bestehen Umsteigemöglichkeiten über Magdeburg oder Leipzig in Richtung Berlin und Erfurt. Die IC-Verbindungen Stuttgart–Köln–Hannover– Magdeburg–Leipzig sowie Norddeich Mole–Hannover–Magdeburg–Halle-Leipzig verkehren und halten aber weiterhin in Halle Hauptbahnhof.