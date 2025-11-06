Niklas Kastenhofer war als Kind Fan des Halleschen FC, später Profi in seiner Heimatstadt. Jetzt kommt er als Gegner ins Leuna-Chemie-Stadion. Warum er das Spiel fast verpasst hätte.

„Besondere Gefühle“: So blickt Niklas Kastenhofer auf das Duell gegen seinen HFC

Halle/MZ. - Niklas Kastenhofer weiß, wie sich das anfühlt, ein Auswärtsspiel zu Hause zu haben. Ende Februar 2024 war es ja schon einmal so, dass der Fußballprofi als Gegner im halleschen Leuna-Chemie-Stadion auflief. Dort, wo er als Heranwachsender auf der Tribüne gestanden hatte, später selbst als Spieler des Halleschen FC von den Fans bejubelt worden ist.