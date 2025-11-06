weather heiter
  4. Halleschen FC gegen SV Babelsberg: Das Spiel löst „besondere Gefühle“ in Niklas Kastenhofer aus

Niklas Kastenhofer war als Kind Fan des Halleschen FC, später Profi in seiner Heimatstadt. Jetzt kommt er als Gegner ins Leuna-Chemie-Stadion. Warum er das Spiel fast verpasst hätte.

Von Tobias Grosse Aktualisiert: 06.11.2025, 12:32
Niklas Kastenhofer rettet inzwischen in Babelsberg in gefährlichen Situationen.
Niklas Kastenhofer rettet inzwischen in Babelsberg in gefährlichen Situationen. (Foto: Imago/Picture Point)

Halle/MZ. - Niklas Kastenhofer weiß, wie sich das anfühlt, ein Auswärtsspiel zu Hause zu haben. Ende Februar 2024 war es ja schon einmal so, dass der Fußballprofi als Gegner im halleschen Leuna-Chemie-Stadion auflief. Dort, wo er als Heranwachsender auf der Tribüne gestanden hatte, später selbst als Spieler des Halleschen FC von den Fans bejubelt worden ist.