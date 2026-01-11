Bleibt er fit? Das verrät Fabrice Hartmann über die Vertragsgespräche mit dem HFC
Fabrice Hartmann kann beim HFC den Unterschied ausmachen, fehlte aber oft. In die Wintervorbereitung startet er mit neuer Zuversicht. Bleibt der 24-Jährige in Halle?
11.01.2026, 18:00
Halle/MZ - Zum Citytrip gehörten Kathedralen, Strand, spanisches Essen und, klar, auch der FC Barcelona. „Wir waren im Vereinsmuseum“, erzählt Fabrice Hartmann über den Kurzurlaub in der Hauptstadt Kataloniens, den er mit Kollegen des Halleschen FC in der Winterpause unternommen hat.