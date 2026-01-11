Fabrice Hartmann kann beim HFC den Unterschied ausmachen, fehlte aber oft. In die Wintervorbereitung startet er mit neuer Zuversicht. Bleibt der 24-Jährige in Halle?

Das verrät Fabrice Hartmann über die Vertragsgespräche mit dem HFC

Fabrice Hartmann konnte bislang nur sieben von 19 Saisonpartien absolvieren.

Halle/MZ - Zum Citytrip gehörten Kathedralen, Strand, spanisches Essen und, klar, auch der FC Barcelona. „Wir waren im Vereinsmuseum“, erzählt Fabrice Hartmann über den Kurzurlaub in der Hauptstadt Kataloniens, den er mit Kollegen des Halleschen FC in der Winterpause unternommen hat.